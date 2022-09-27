Потоля Андрей Исидор. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотоля Андрей Исидор.

Потоля Андрей Исидор.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Потоля Андрей Исидор.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Бендерский уезд, с. Курнакской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.