Пеом Дмитрий Васил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПеом Дмитрий Васил.

Пеом Дмитрий Васил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пеом Дмитрий Васил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Бендерский уезд, Камрог

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.