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Пяткин Маркел Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пяткин Маркел Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Астраханская губерния, Черноярский уезд, Заветской

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