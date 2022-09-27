Поман Кустас Гансов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоман Кустас Гансов.

Поман Кустас Гансов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Поман Кустас Гансов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Эстляндская губерния, Гапсальский уезд, Козарченской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.