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Ойдрам Яков Кустов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ойдрам Яков Кустов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Эстляндская губерния, Гапсальский уезд, Фельк в.

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