Сагаянц Аган. Матисов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСагаянц Аган. Матисов.

Сагаянц Аган. Матисов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сагаянц Аган. Матисов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Эриванская губерния, Эчмиадзинский уезд, Каз.-Там. об., д. Агавлет.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.