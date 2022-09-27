Шамраев Фед. Аник. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШамраев Фед. Аник.

Шамраев Фед. Аник.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шамраев Фед. Аник.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Конотопский уезд, Кошарской, с. Кошар

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.