Горбач Петр Давид. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГорбач Петр Давид.

Горбач Петр Давид.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Горбач Петр Давид.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Конотопский уезд, Дмитриевск., с. Крапивн.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.