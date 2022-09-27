Визир Петр Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВизир Петр Саввич

Визир Петр Саввич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Визир Петр Саввич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Нежинский уезд, Веркиевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.