Варуха Моис. Ефимов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВаруха Моис. Ефимов.

Варуха Моис. Ефимов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Варуха Моис. Ефимов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Нежинский уезд, с. Шатура

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.