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Плизга Павел Иосифов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Плизга Павел Иосифов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Замостский уезд, гм. Суховоля

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