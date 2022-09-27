Кайл Иосиф Давидов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКайл Иосиф Давидов

Кайл Иосиф Давидов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кайл Иосиф Давидов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Замостский уезд, гор. Щебрешин

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.