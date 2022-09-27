Устяк Лука Федоров. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстяк Лука Федоров.

Устяк Лука Федоров.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Устяк Лука Федоров.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Томашевский уезд, гм. Комаров

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.