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Зирберлихт Янкель Лейзорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зирберлихт Янкель Лейзорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Белгорайский уезд, г. Белгорай

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