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Пупец Мих. Ильич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пупец Мих. Ильич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Замостский уезд, гм. Зверинец

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