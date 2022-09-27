Попуцяк Никол. Петр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопуцяк Никол. Петр.

Попуцяк Никол. Петр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Попуцяк Никол. Петр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Замостский уезд, гм. Зверинец

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.