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Королько Александр

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Королько Александр
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Турушлин., с. Ситникова

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