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Гайфатулин Давлид

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гайфатулин Давлид
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Надеждин., д. Дмитриев.

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