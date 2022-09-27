Шарипов Фахретдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарипов Фахретдин

Шарипов Фахретдин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шарипов Фахретдин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Пустинск., д. Шошерева

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.