Коженроф Федот Аг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоженроф Федот Аг.

Коженроф Федот Аг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Коженроф Федот Аг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Ногаевской, д. Карповки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.