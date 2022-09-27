Рыжов Петр Иванов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРыжов Петр Иванов.

Рыжов Петр Иванов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Рыжов Петр Иванов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Новоселовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.