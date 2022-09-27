Шорников Пав. Никит. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШорников Пав. Никит.

Шорников Пав. Никит.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шорников Пав. Никит.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Новоспасской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.