Храмов Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрамов Кузьма

Храмов Кузьма

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Храмов Кузьма
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Уфимский уезд, село ст. Чишмы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.