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Цвик Павел Семенов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Цвик Павел Семенов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Замостский уезд, гм. Лабуны

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