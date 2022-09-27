Мазур Иван Иванов. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМазур Иван Иванов.

Мазур Иван Иванов.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мазур Иван Иванов.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Холмская губерния, Томашевский уезд, гм. Черкасы, с. Черкасы

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close