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Елыгин Андр. Власович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Елыгин Андр. Власович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Горбатовский уезд, Ворсма село

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