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Уманский Семен Иван.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Уманский Семен Иван.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Бердянский уезд, Елисеевской

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