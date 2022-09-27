Елин Овсей Гершкович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлин Овсей Гершкович

Елин Овсей Гершкович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Елин Овсей Гершкович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Гродненская губерния, Гродненский уезд, с. Луина

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close