Мороз Макар Тим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМороз Макар Тим.

Мороз Макар Тим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мороз Макар Тим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Нежинский уезд, Бобрик

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.