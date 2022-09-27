Богов Андриан Васил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогов Андриан Васил.

Богов Андриан Васил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Богов Андриан Васил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Горской, д. Дришова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.