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Камалетдинов Хабидин Хисамут.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Камалетдинов Хабидин Хисамут.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Бугульминский уезд, Тумутукск., д. Русой

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