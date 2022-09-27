Сосник Дмитрий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСосник Дмитрий Ефимович

Сосник Дмитрий Ефимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сосник Дмитрий Ефимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Ядринский уезд, Асакасинская, д. Рус.-Сорма

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.