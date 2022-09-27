Перерва Исидор Владим. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПерерва Исидор Владим.

Перерва Исидор Владим.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Перерва Исидор Владим.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Александрийский уезд, Глинская в. и дер.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.