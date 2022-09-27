Нигаматулин Ахмет Гали — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНигаматулин Ахмет Гали

Нигаматулин Ахмет Гали

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Нигаматулин Ахмет Гали
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Уфимский уезд, д. Аров

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.