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Ухалов Павел Еремеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ухалов Павел Еремеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Ялуторовский уезд, Лыбаевской, д. Шубоно.

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