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Ломашвили Георгий Алекееев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ломашвили Георгий Алекееев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Тифлисская губерния, Телавский уезд, с.Аратина

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