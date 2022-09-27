Гуцан Яков Онуфриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуцан Яков Онуфриев

Гуцан Яков Онуфриев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гуцан Яков Онуфриев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Оргеевский уезд, Каленецкой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.