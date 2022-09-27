Гуренков Ник. Никиф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуренков Ник. Никиф.

Гуренков Ник. Никиф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гуренков Ник. Никиф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Самарская губерния, Ставропольский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.