Прудниченков Никифор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрудниченков Никифор Федорович

Прудниченков Никифор Федорович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Прудниченков Никифор Федорович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Ельнинский уезд, Мархоткинская, д. Каменца

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.