Кутушев Муса Магад. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКутушев Муса Магад.

Кутушев Муса Магад.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кутушев Муса Магад.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Мелеузовская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.