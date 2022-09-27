Сафонов Алим Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСафонов Алим Елисеевич

Сафонов Алим Елисеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сафонов Алим Елисеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Вольский уезд, Безобразовская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.