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Шарафан Никита Несторович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шарафан Никита Несторович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Уральская область, Темирский уезд, с. Перелюбовки

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