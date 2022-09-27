Глухой Иван Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлухой Иван Гаврилович

Глухой Иван Гаврилович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Глухой Иван Гаврилович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Лебединский уезд, Рябушинская в. и с.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.