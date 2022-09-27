Клемец Артем. Троф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлемец Артем. Троф.

Клемец Артем. Троф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Клемец Артем. Троф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Минская губерния, Игуменский уезд, Погостской.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.