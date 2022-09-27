Мухин Ив. Спирид. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухин Ив. Спирид.

Мухин Ив. Спирид.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Мухин Ив. Спирид.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Екатеринославская губерния, Бахмутский уезд, Зайцевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.