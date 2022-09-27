Бычков Семен Борис. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБычков Семен Борис.

Бычков Семен Борис.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бычков Семен Борис.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Саратовская губерния, Кузнецкий уезд, с. Ряж.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.