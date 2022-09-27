Томилин Иван Влад. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТомилин Иван Влад.

Томилин Иван Влад.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Томилин Иван Влад.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Кузнецкий уезд, Ильинской, д. Гордеевки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.