Терехин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТерехин Иван

Терехин Иван

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Терехин Иван
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Бийский уезд, Куяганск., д. Поросон

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.