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Барылин Сергей Григорьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Барылин Сергей Григорьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Кунгурский уезд, Березовской, д. Барелова

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