Митленко Ант. Сем — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМитленко Ант. Сем

Митленко Ант. Сем

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Митленко Ант. Сем
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Таганрогский округ, Аграфеновской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.